Usa: da Cdc via libera a vaccini aggiornati contro il Covid, disponibili entro la fine della settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), Mandy Cohen, ha confermato le raccomandazioni arrivate da un panel di esperti dell’agenzia, i quali hanno espresso parere positivo in merito ai vaccini aggiornati contro il Covid-19 per i cittadini di età superiore a sei mesi. In una nota, i Centri hanno aggiunto che le nuove dosi, elaborate per combattere efficacemente le ultime sottovarianti del ceppo Omicron, saranno disponibili entro la fine di questa settimana. I vaccini sono stati prodotti dalle case farmaceutiche Pfizer e Moderna. “La vaccinazione rimane lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per prevenire il ricovero ospedaliero e i decessi associati al Covid-19, oltre a ridurre la possibilità di riscontrare sintomi anche dopo la negativizzazione”, si legge nel comunicato. (Was)