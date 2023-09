Giappone: Kishida completa rimpasto di governo, sostituiti i ministri di Esteri, Difesa e Salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kishida aveva già anticipato nei giorni scorsi la decisione di rinnovare la squadra di governo: una decisione che coincide con un sensibile calo dei consensi alla maggioranza di governo, e che dovrebbe essere seguita a breve dal varo di nuove misure tese a contrastare gli effetti dell'inflazione. Un'altra priorità di Kishida è mantenere la stabilità all'interno del Partito liberaldemocratico (Pld) per assicurarsi la rielezione a leader nel 2024. Il vicepresidente del Pld Taro Aso e il segretario generale, Toshimitsu Motegi, che guidano rispettivamente la seconda e terza fazione più importante del partito, sono stati riconfermati nei loro ruoli dirigenziali.Kishida, che guida invece la quarta fazione del partito, conta proprio sul coordinamento con Aso e Motegi per mantenere il controllo sull'indirizzo politico della formazione politica conservatrice. Il segretario capo di gabinetto Matsuno, riconfermato nel suo incarico, è a sua volta uno tra gli esponenti di punta della principale fazione del partito. L'ultimo rimpasto del governo giapponese risale ad agosto 2022: nei mesi scorsi si sono susseguite voci di possibili elezioni anticipate, sfumate però a causa del calo della popolarità del governo, che negli ultimi sondaggi si aggira attorno al 42 per cento, mentre il tasso di sfiducia è attorno al 50 per cento. Le anticipazioni in merito al rimpasto di governo giungono mentre l'esecutivo studia misure di stimolo economico tese a sostenere i consumi, e iniziative per tentare di rilanciare la natalità nel Paese. (Git)