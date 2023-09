Migranti: Onu, rotta Usa-Messico è la più letale al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha concluso che la rotta migratoria che attraversa il confine tra Stati Uniti e Messico è la più letale al mondo per migranti e richiedenti asilo. Un nuovo rapporto dell'agenzia dell'Onu ha documentato 686 morti e sparizioni di migranti al confine tra i due Paesi lo scorso anno: un dato incompleto, data l'assenza di statistiche ufficiali da parte degli Stati, che rappresenta comunque quasi la metà dei 1.457 decessi e sparizioni di migranti attraverso le Americhe documentati dall'Oim nel corso del 2022. "Questi dati allarmanti costituiscono un severo richiamo alla necessità che gli Stati intraprendano azioni decisive", ha commentato Michele Klein Solomon, direttrice regionale dell'Oim per l'America Centrale e Settentrionale e i Caraibi. Il funzionario ha menzionato anche "l'importanza cruciale di rafforzare la raccolta di dati. In ultima analisi, quel che serve è che i paesi agiscano sulla base dei dati per assicurare l'accessibilità di rotte migratorie sicure e regolari". (Was)