Migranti: ministro Interno francese annuncia rinforzi al confine con l’Italia

- Il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin ha annunciato oggi l’invio di rinforzi a confine con l’Italia per contrastare l’immigrazione clandestina. Lo riporta il quotidiano “Le Figaro”. “Abbiamo un aumento dei flussi del cento per cento, che interessa le Alpi Marittime e l'intero arco alpino ", ha spiegato Darmanin ai giornalisti dopo una visita alla frontiera di Mentone. Secondo quanto stabilito dal dicastero francese, le unità mobili delle forze, tra polizia e gendarmeria, passeranno da due a quattro, arrivando a superare i 200 agenti. “I soldati addetti alla ricognizione notturna in montagna nell'ambito dell'operazione Sentinel aumenteranno da 60 a 120, mentre il personale doganale sarà raddoppiato”, ha assicurato il ministro francese. (Frp)