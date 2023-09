Infrastrutture: Rocca, settimana prossima primi espropri per Cisterna-Valmontone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata sbloccata la Roma-Latina. La prossima settimana partiranno i primi espropri per la Cisterna-Valmontone. Infine dico che partiranno, prima della fine della legislatura, i lavori per la Pedemontana, importante per chi vive in quella zona di Latina". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del congresso della Lega Lazio, all'hotel Ergife di Roma, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. (Rer)