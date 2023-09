Lega: Bordoni eletto segretario regionale Lazio, Salvini "siamo in crescita ovunque"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Bordoni è stato eletto segretario della Lega nel Lazio durante il primo congresso regionale che si è tenuto all'hotel Ergife di Roma. All'evento sono intervenuti anche il segretario federale e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Presenti anche tanti altri rappresentanti istituzionali del partito, oltre 600 delegati militanti chiamati a eleggere il primo segretario, i componenti del direttivo e i delegati al congresso federale. "E' una grande emozione essere a un affollato congresso della Lega nel Lazio. Grazie a Claudio Durigon, ora non si elegge un uomo solo al comando, perché da soli non si va da nessuna parte. Doppi auguri a Davide Bordoni perché domani qualcuno compie 50 anni", ha detto il segretario leghista Matteo Salvini, presentando Davide Bordoni candidato unitario al congresso regionale del Lazio. "Dieci anni fa nessuno avrebbe pensato che il simbolo della Lega sarebbe stato nelle schede elettorali del Lazio - ha aggiunto Salvini -. Oggi è un grande onore celebrare il congresso di una Lega che a Roma e nel Lazio è in crescita ovunque, con vicesindaci, quasi 500 amministratori locali, un tesseramento che in tutte le province del Lazio sta crescendo", ha concluso Salvini. (segue) (Rer)