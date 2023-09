Casa: partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e Bper Banca per agenzia immobiliare di nuova generazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel dar vita a questa realtà vogliamo creare un nuovo operatore di successo in un mercato su cui abbiamo investito e nel quale continuiamo a credere. Con un partner industriale tecnologico di comprovata esperienza innovativa come Homepal perseguiremo obiettivi di crescita, anche grazie alla conferma, con un ulteriore investimento, di Bper nella compagine azionaria. La forza di questo progetto è nello sviluppo del servizio al cliente end-to-end, rigoroso, digitale e gentile e nell’apertura del modello a tutte le realtà che vorranno aggiungersi, generando crescita e soddisfazione per tutti. Sarà la prima open platform proptech del mercato italiano” - ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo. – Questo costituisce per Intesa Sanpaolo un passo ulteriore verso la trasformazione digitale prevista nel Piano di Impresa 2022-2025”. “Siamo entusiasti di questo risultato e grati per la fiducia della prima e della terza banca italiana”– sottolinea Andrea Lacalamita, Presidente di Homepal – “Il modello di business combinerà agenti immobiliari di grande esperienza, agenzie nelle migliori città italiane con posizione premium (Milano, Roma, Torino, Padova, Genova, Firenze, Bologna e Padova, cui seguiranno ulteriori aperture) e tecnologia, rendendoci competitivi con i modelli più innovativi a livello internazionale, mantenendo sempre un forte contatto umano con la clientela. Saremo l’unico operatore che abbina una importante presenza fisica alla capacità di concludere transazioni immobiliari in qualsiasi città in Italia”. “La nascita di questa partnership con Intesa Sanpaolo e Homepal rappresenta per Bper la conferma e la valorizzazione della scelta strategica di competere nel mercato dei servizi immobiliari attraverso un posizionamento innovativo e omnicanale – ha aggiunto Gian Luca Santi, Vice Direttore Generale e Chief Financial Officer di Bper Banca – ed è pienamente coerente con la mission di Bper di essere sempre più vicina al momento in cui prendono forma i bisogni e i progetti di vita delle famiglie”. (Com)