Usa: per esperti Fda decongestionanti nasali basati su fenilefrina non sono efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un panel di esperti dell’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha dichiarato che un componente utilizzato spesso per i farmaci decongestionanti nasali non è efficace, mettendo a rischio la disponibilità di dozzine di medicinali attualmente acquistabili in farmacia. Il parere degli esperti riguarda la fenilefrina, molecola attualmente utilizzata in farmaci molto diffusi come il Benadryl, il Mucinex o il Tylenol. La componente, approvata per la prima volta nel 1938, non è stata sottoposta ai trial clinici e alle verifiche attualmente previsti per i medicinali, e secondo gli esperti alcuni recenti studi ne hanno dimostrato l’inefficacia come decongestionante nasale. “Il fatto che alcuni pazienti abbiano riscontrato benefici a seguito dell’assunzione di medicinali basati sulla fenilefrina potrebbe derivare da un effetto placebo”, ha detto Mark Dykewicz, membro del panel e professore di allergia e immunologia alla scuola di medicina dell’Università di Saint Louis. L’agenzia non è obbligata a seguire le raccomandazioni degli esperti. (Was)