Energia: Bp, si dimette l’amministratore delegato Bernard Looney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del colosso energetico britannico Bp, Bernard Looney, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico con effetto immediato, dopo avere ammesso al consiglio di amministrazione di non essere stato trasparente in merito alle relazioni avute con alcune colleghe prima della sua nomina. Lo ha annunciato la società in una nota, aggiungendo che Looney, 53 anni, sarà sostituito ad interim dal chief financial officer, Murray Auchincloss. I vertici aziendali hanno avviato a maggio dello scorso anno una verifica in merito alla condotta di Looney, che ha ammesso un “piccolo numero di relazioni avvenute prima della sua nomina ad amministratore delegato”. La società ha precisato che la verifica non ha portato alla luce alcuna violazione delle regole aziendali. “Bernard Looney ha affermato di non essere stato pienamente trasparente, evitando di fornire dettagli in merito a tutte le sue relazioni”, si legge nella nota. (Was)