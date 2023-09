Brasile: Tim punta allo sviluppo nel settore agroalimentare e logistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile possiede circa 380 milioni di ettari dove si sviluppano imprese del settore agroalimentare e l'allevamento. Di questo totale, Tim offre una copertura attualmente solo su 15 milioni di ettari, il che rappresenta un ampio possibile margine di crescita in questo segmento. Un altro settore nel mirino di Tim è la copertura dati mobile sulle autostrade. Nel 2023, l'azienda ha già firmato contratti per digitalizzare le autostrade Via Dutra, Rio-Santos e con la EcoRodovias per collegare 850 chilometri di autostrade con il 4G. Un altro punto forte indicato da Griselli nella strategia di digitalizzazione delle imprese logistiche è l'accordo per l'implementazione dell'infrastruttura 5G nel porto di Santos. "Il nostro progetto si ispira al porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, che già utilizza questa tecnologia per movimentare i container con maggiore velocità e precisione", ha affermato. (Brb)