Europee: Salvini, Orban sarebbe il benvenuto

23 luglio 2021

- In merito alle alleanze per le prossime elezioni europee, il primo ministro ungherese Viktor Orban "sarebbe il benvenuto. Noi apriamo a tutti, agli spagnoli, ai polacchi, ai greci, agli ungheresi, ai portoghesi. Purché non siano di sinistra. Chi sceglierà la Lega dà un voto che non va a sinistra. Non ci alleeremo mai con nessuna sinistra in Europa. Poi Orban è primo ministro scelto dagli ungheresi, quindi sarebbe il benvenuto". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva se ci sarà una collaborazione con la destra ungherese di Orban, a margine del congresso regionale della Lega Lazio.(Rer)