Brasile: Tim punta allo sviluppo nel settore agroalimentare e logistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia italiana di telecomunicazioni Tim Brasile ha adottato come strategia di mercato lo sviluppo dell'infrastruttura per la trasmissione dei dati mobili per cellulari per digitalizzare le operazioni nel settore agroalimentare e logistico. Lo ha detto l'amministratore delegato della società, Alberto Griselli, nel corso del suo intervento al Telebrasil Summit 2023, in corso a Brasilia. "Abbiamo scelto settori verticali in cui la mancanza di infrastrutture rappresenta un'opportunità di business, quindi parliamo di agrobusiness, parliamo di logistica. In questi luoghi abbiamo creato l'infrastruttura e iniziato a vincere progetti che consentono ai clienti di digitalizzare le loro operazioni e aumentare la loro produttività", ha affermato Griselli durante la partecipazione al Panel Telebrasil Summit 2023. Trattandosi di un'azienda che offre solo servizi per il settore mobile – focalizzata sui servizi cellulari e non sulla banda larga fissa – per Tim la mancanza di strutture nelle campagne e sulle autostrade si presenta come una grande opportunità. (segue) (Brb)