Usa: Twitter, decisioni di Musk dopo acquisizione hanno violato disposizioni del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune delle decisioni di Elon Musk dopo l’acquisizione di Twitter sono state prese in violazione delle politiche interne aziendali e delle disposizioni della Commissione federale per il commercio (Ftc), che ha imposto una serie di restrizioni alle attività della piattaforma sul piano della privacy e della sicurezza dei dati personali. È quanto emerge dalle testimonianze di alcuni ex dipendenti della società, pubblicate oggi dal dipartimento della Giustizia. La commissione ha iniziato ad interrogare alcuni dipendenti di Twitter poco dopo l’acquisizione di Musk, per verificare possibili violazioni nelle procedure della piattaforma per la raccolta di dati personali. Le indagini della commissione, si legge nei documenti, hanno portato alla luce “uno scenario caotico, che ha fatto sorgere una serie di preoccupazione sul rispetto dell’ordine emanato nel maggio del 2022 da parte di Elon Musk e della leadership della società”. Il miliardario ha esercitato “un controllo capillare nei confronti della piattaforma dando ai dipendenti disposizioni che avrebbero potuto mettere a rischio la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti”. (Was)