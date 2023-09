Usa: da esperti dei Cdc parere positivo su vaccini aggiornati contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un panel di esperti dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) ha espresso un parere positivo in merito alla versione aggiornata dei vaccini contro il Covid-19 per i cittadini di età superiore a sei mesi, con 13 voti favorevoli e solo uno contrario. Le raccomandazioni del Comitato di esperti per le vaccinazioni (Acip) dovranno essere ratificate dalla direttrice dei Centri, Mandy Cohen, prima dell’approvazione definitiva del nuovo siero, elaborato per contrastare al meglio le ultime sottovarianti del ceppo Omicron. I vaccini saranno disponibili in farmacia entro 48 ore dalla ratifica, e saranno coperti dalle assicurazioni sanitarie sia pubbliche che private. (Was)