- - L'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli e l'assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini partecipano all'inaugurazione della nuova sede dell'asilo nido "I Girasoli".Roma, via Cesare Maccari snc, tra i civici 192 e 260 (ore 9)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla Tavola Rotonda "Roma. Distretto del contemporaneo. Una nuova prospettiva per la Capitale".Milano, Triennale, viale Alemagna 6 (ore 11)– L'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini partecipa sopralluogo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via di Portonaccio.Roma, via di Portonaccio nei pressi del sottovia ferroviario, in prossimità del civico 212 (ore 12:30) (segue) (Rer)