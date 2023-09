© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo, italiano del 1960, è stato investito questa mattina alle 11:30 in via Giuseppe Mazzini, a Roma, da una Nissan Note, guidata da un uomo dello Sri Lanka del 1961. Sul posto gli agenti del gruppo I Prati. La vittima è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I. Accertamenti sono in corso per accertare la dinamica esatta dei fatti. (Rer)