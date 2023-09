Casa: partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e Bper Banca per agenzia immobiliare di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo, Homepal e Bper Banca danno vita ad una partnership strategica e commerciale per creare un operatore immobiliare che avrà l’obiettivo di valorizzare e sviluppare le attività nel real estate, settore in cui le società hanno concluso circa 10 mila transazioni di compravendita immobiliare dal lancio. Intesa Sanpaolo Casa offre servizi di intermediazione e consulenza immobiliare attraverso una rete di agenzie nelle principali città italiane. Homepal è un’agenzia immobiliare online di nuova generazione, che supporta i clienti nelle diverse fasi di compravendita immobiliare, attraverso una piattaforma digitale e agenti immobiliari che operano da remoto. L’operazione si realizzerà attraverso il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo della partecipazione del 100 per cento di Intesa Sanpaolo Casa e la successiva incorporazione in Homepal. La nuova realtà beneficerà dell’esperienza nata dalla collaborazione tra Bper e Homepal nell’offerta alla clientela retail di servizi immobiliari gestiti in prevalenza online, con la professionalità e la qualità di servizio di un’agenzia tradizionale. L’obiettivo è creare un nuovo operatore che opererà in tutto il mercato italiano, forte della complementarità dei modelli di servizio di Intesa Sanpaolo Casa e di Homepal che, facendo leva sulle reti di Intesa Sanpaolo e Bper, possa soddisfare le esigenze dei clienti nella compravendita immobiliare attraverso servizi tecnologici, presenza fisica nelle principali città e naturalmente con l’esperienza dei propri agenti. (segue) (Com)