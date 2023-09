Venezia: Brugnaro, contributo d'accesso è azione per contrastare sovraffollamento turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo d'accesso è una delle azioni messe in campo per contrastare l'over-tourism. Lo ha dichiarato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale 'Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre Isole minori della Laguna'. "Dobbiamo cercare di trovare qualche sistema per proteggere la città dal turismo di massa che in certi giorni dell'anno rende la città poco vivibile – ha spiegato il sindaco lagunare -. Faremo una prova con grande umiltà, cercheremo di non danneggiare nessuno, inizialmente saranno solo una ventina/trentina giorni, che potremmo definire a "bollino nero". È un invito ai turisti giornalieri di non venire in quelle giornate, ma qualora decidessero di farlo, di prenotarsi e, se non esenti, di pagare il contributo di accesso. Questa norma è una delle varie azioni messe in campo per contrastare l'over-tourism, come il blocco a nuovi alberghi, ristoranti e bar nella città antica, la pianificazione degli spazi pubblici, la norma per la regolazione del commercio di pregio e, a breve, un nuovo regolamento per le affittanze turistiche". Dopo questa approvazione, ci sarà un'altra delibera che dettaglierà il provvedimento e deciderà, come riporta la nota, "l'esenzione per tutte le isole minori della Laguna, le fasce orarie di validità del contributo e il valore dello stesso, che inizialmente sarà posto a 5 euro". Verranno inoltre le modalità di prenotazione obbligatoria per alcune categorie esenti. "E' un primo passo sperimentale, per questo manterremo un confronto costante con tutte le categorie economiche e sociali per monitorare assieme gli effetti a breve e medio termine – ha aggiunto l'assessore al Bilancio, Michele Zuin - un provvedimento previsto prima del Covid e che ora trova applicazione. Venezia resta accessibile, aperta, ma i visitatori, specie quelli giornalieri, sia nazionali che internazionali, devono condividere la necessità che serve una programmazione per gestire al meglio l'equilibrio tra residenzialità e turismo" ha concluso. (Rev)