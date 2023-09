Libia: ciclone, nella città di Derna il bilancio sale a 5.300 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 5.300 persone sono morte nella città di Derna, nel nord-est della Libia, a seguito del cedimento di due dighe dopo il passaggio del ciclone sub-tropicale “Daniel” in Cirenaica la notte tra domenica 10 e lunedì 11 settembre. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno del Governo libico di stabilità nazionale (Gsn), l’esecutivo libico al potere nell’est e non riconosciuto dalla comunità internazionale, secondo quanto riferiscono i media locali. Delle vittime 145 erano di nazionalità egiziana. Secondo quanto dichiarato da Tamer Ramadan, capo della delegazione della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, almeno 10 mila persone risultano disperse. Secondo le autorità locali almeno 20mila persone sono sfollate. Oltre a Derna, che conta da sola tra i 50.000 e i 90.000 abitanti, ci sono molte altre aree colpite, come Susah (8.000 abitanti), Al Marj (80.000), Al Bayda (250.000) e altre zone dell’entroterra. Il ciclone “Daniel”, con raffiche fino a 180 chilometri all’ora e quantità di acqua record, ha spazzato via le due dighe costruite dalla ditta jugoslava Hidrotehnika-Hidroenergetika nel 1973-1979, una delle quali è tra le cinque più grandi del Paese, liberando milioni di metri cubi d’acqua che si sono abbattuti con violenza inaudita sulle abitazioni di Derna risalenti agli anni ’60 e ’70. (Lit)