Nicaragua: il governo confisca le case degli oppositori in esilio

- Il governo del Nicaragua ha iniziato a confiscare le abitazioni dei cittadini in esilio cui è stata tolta la nazionalità. Tra questi anche la scrittrice Gioconda Belli, che ha denunciato quanto accaduto in una dichiarazione pubblicata sul social network X. “Ieri la dittatura di Ortega ha portato a termine la confisca della mia casa a Managua, inviando la polizia ad occuparla. È una casa che conterrà per sempre il ricordo della mia energia creativa, l'impronta dei miei libri e del paesaggio che più amavo. Ciò che era rimane in me”, ha scritto. Secondo quanto riferisce il quotidiano “La Pensa” sono state confiscate anche, tra le altre, le abitazioni degli ex ministri degli Esteri Norman Caldera e Francisco Aguirre Sacasa. (segue) (Mec)