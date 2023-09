Ue: Salini (FI), no a nuova direttiva su qualità aria, è capolavoro di assurdità e ideologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salini ha aggiunto che "di fronte all'incapacità della Commissione di combinare la morfologia dei territori con la sostenibilità economico-sociale, restano due opzioni: abbattere le Alpi o chiudere tutte le attività economiche del Nord Italia, cuore pulsante dell'economia europea”. “È la conformazione geografica del bacino padano a rendere insostenibili i nuovi parametri. Non è questione di emissioni. Tanto più che le nostre imprese - e qui siamo all'autolesionismo - sono già le più verdi e innovative d'Europa: colpirle imponendo limiti irraggiungibili, equivale ad azzoppare il motore economico green dell'Ue, danneggiando le famiglie, perdendo posti di lavoro e chiudendo le attività produttive che vantano le performance ambientali migliori del continente. Servono flessibilità e concretezza: la direttiva va rivista sedendosi al tavolo con i territori e le Regioni che, in particolare nel Nord Italia, hanno già attuato gli sforzi maggiori per migliorare la qualità dell'aria", ha concluso l'eurodeputato di Forza Italia. (Rum)