Libia: Meloni sente Haftar, disponibili a proseguire nelle attività di soccorso e aiuto

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il maresciallo Khalifa Haftar. Nel corso della telefonata il presidente del Consiglio ha rinnovato le sue personali condoglianze e la solidarietà del Governo e del popolo italiano per l’emergenza alluvioni che ha colpito la regione orientale della Libia e in particolare la città di Derna. Il maresciallo Haftar ha espresso profonda riconoscenza per l’immediata mobilitazione dell’Italia a favore delle popolazioni colpite, soffermandosi in particolare sui moduli operativi dei vigili del fuoco, il materiale per operatori della Croce Rossa Italiana e le tende da campo in corso di consegna. Il presidente del Consiglio ha assicurato la piena disponibilità a proseguire nelle attività di soccorso e aiuto.(Rin)