Migranti: attivista pro Ong protesta al congresso Lega Lazio, Salvini "spero si imbarchi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Mini contestazione al congresso regionale della Lega Lazio all'hotel Ergife di Roma. Il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, durante il suo intervento dal palco, è stato contestato da un'attivista pro Ong per le politiche di gestione dei migranti del governo. La donna, dopo essere entrata nell'hotel, ha sfilato davanti al ministro col cartello "Basta guerra alle Ong. Governo criminale". La giovane è stata allontanata dalla sicurezza. "Un applauso alla prossima partecipante al festival di Sanremo. Se piacciono le Ong spero che questa ragazza si imbarchi", ha sibito risposto ironicamente il segretario leghista. "L'idea del ministro Valditara di reintrodurre il voto in condotta servirà a parecchia gente. E questo mi fa riflettere sul fatto che io non mi sento superiore, ma mi sento diverso perché noi chiudiamo questa pagliacciata qua con il sorriso e con ironia, pensate invece se uno di noi fosse andato in un contesto di sinistra a contestare", ha replicato Salvini. (Rer)