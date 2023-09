Lazio: Lega, Bordoni eletto segretario regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Davide Bordoni è stato eletto segretario della Lega nel Lazio a margine del primo congresso regionale che si è tenuto a Roma alla presenza del segretario federale Matteo Salvini, di tanti altri rappresentanti istituzionali del partito e di oltre 600 delegati militanti chiamati a eleggere il primo segretario del partito, i componenti del direttivo e i delegati al congresso federale. "Un grande onore poter ricoprire questo ruolo - commenta Davide Bordoni -. Ringrazio tutti i militanti, il segretario federale Salvini e chi in me ha riposto la sua fiducia. Il rinnovamento nel Lazio è già iniziato con l'elezione di tutti i segretari provinciali del partito con i quali, sono certo, faremo un ottimo lavoro, nel solco di quanto già fatto, per rafforzare la presenza del partito sui territori. I cittadini sono la forza della Lega e andremo avanti per rispondere alle loro esigenze di ascolto e confronto, come abbiamo sempre fatto. Insieme ai nostri eletti in regione, con il centrodestra unito, stiamo lavorando per risollevare il Lazio dopo dieci anni di non governo. Continueremo a farlo con la Lega centrale e protagonista sul campo - conclude Bordoni - con idee, proposte e politiche di buon senso. Saremo punto di riferimento per le nostre comunità, per gli imprenditori e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di contribuire alla crescita e allo sviluppo della nostra Regione, della capitale e delle sue province".(Rin)