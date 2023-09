© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'inaugurazione della nuova sede dell'asilo nido "I Girasoli". Partecipano l'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli, l'assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini e il presidente del Municipio X Mario Falconi.Roma, via Cesare Maccari snc, tra i civici 192 e 260 (ore 9)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via di Portonaccio, svolti dal Dipartimento Csimu. Il cantiere è in collaborazione con Rfi, per il sottovia ferroviario, e con Anas per la piattaforma stradale. Al sopralluogo partecipano l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, il Responsabile Struttura Giubileo 2025 di Anas Alessandro Malizia, il presidenti dei Municipi IV e V, Massimiliano Umberti e Mauro Caliste, e un rappresentante di Rfi.Roma, via di Portonaccio nei pressi del sottovia ferroviario, in prossimità del civico 212 (ore 12:30) (segue) (Rer)