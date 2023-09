© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli partecipa alla presentazione deLla Consulta Roma Smart City Lab durante la Rome Future Week.Roma, Casa Delle Tecnologie Emergenti - Stazione Tiburtina (ore 10)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli partecipa all'evento Women in Charge On Tour.Roma, Tempio di Adriano, piazza di Pietra 91 (ore 10:30)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli partecipa all'evento Nativa - Roma.Roma, Terrazza del Pastificio Cerere, via degli Ausoni 1 (ore 18) (segue) (Rer)