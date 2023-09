Lega: Bordoni eletto segretario regionale Lazio, Salvini "siamo in crescita ovunque" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era doveroso essere qui da parte mia. La Lega è un partito importante della coalizione che mi sostiene e io sto lavorando egregiamente sia con gli assessori che con i consiglieri regionali", ha aggiunto il presidente Rocca. "Un grande onore poter ricoprire questo ruolo - ha commentato Davide Bordoni -. Ringrazio tutti i militanti, il segretario federale Salvini e chi in me ha riposto la sua fiducia. Il rinnovamento nel Lazio è già iniziato con l'elezione di tutti i segretari provinciali del partito con i quali, sono certo, faremo un ottimo lavoro, nel solco di quanto già fatto, per rafforzare la presenza del partito sui territori. I cittadini sono la forza della Lega e andremo avanti per rispondere alle loro esigenze di ascolto e confronto, come abbiamo sempre fatto. Insieme ai nostri eletti in regione, con il centrodestra unito, stiamo lavorando per risollevare il Lazio dopo dieci anni di non governo. Continueremo a farlo con la Lega centrale e protagonista sul campo - ha sottolineato Bordoni - con idee, proposte e politiche di buon senso. Saremo punto di riferimento per le nostre comunità, per gli imprenditori e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di contribuire alla crescita e allo sviluppo della nostra Regione, della capitale e delle sue province", ha concluso il neo segretario della Lega Lazio. (Rer)