Casa: partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e Bper Banca per agenzia immobiliare di nuova generazione (2)

- L’altra grande novità è che la società nasce con una forte componente B2B e si prefigge di supportare l’attività di altre banche e reti industriali, che vogliano partecipare allo sviluppo di un nuovo modello di crescita, una “Open Proptech Platform”, distintiva e collaborativa. Il passaggio societario valorizzerà tutti i dipendenti e gli agenti di Intesa Sanpaolo Casa e di Homepal, che entreranno così a far parte della nuova realtà. La nuova struttura potrà quindi contare su una rete commerciale iniziale di oltre 60 persone, con l’obiettivo di creare un operatore protagonista del settore. A seguito dell’operazione, Intesa Sanpaolo parteciperà al capitale di Homepal con una quota del 49 per cento. Il restante capitale sarà detenuto per il 34 per cento dagli attuali soci di Homepal e per il 17 per cento da Bper Banca. La guida della società sarà affidata ad Andrea Lacalamita, già Presidente di Homepal. L’investimento iniziale di Intesa Sanpaolo e Bper Banca sarà pari complessivamente a 15 milioni di euro, per potenziare servizi e comunicazione. (segue) (Com)