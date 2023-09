Francia: ritirato iPhone 12 dal mercato, onde elettromagnetiche troppo potenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il telefono cellulare iPhone 12 prodotto dalla Apple in Francia verrà ritirato temporaneamente dal mercato a causa delle onde elettromagnetiche troppo potenti che emette il dispositivo. Lo ha deciso l'Agenzia nazionale delle frequenze (Anf). L'Anf chiede alla Apple "di mettere in atto tutti i mezzi disponibili per rimediare rapidamente a questo disfuzionamento", si legge in un comunicato, dove si afferma che in caso contrario spetterà al gruppo statunitense ritirare i modelli già venduti.(Frp)