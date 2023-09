Kosovo: presidente Osmani, pronti a riforme per adesione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo strategico della Repubblica del Kosovo è l'adesione alla Nato. A dirlo la presidente kosovara, Vjosa Osmani, nel corso della conferenza stampa a margine dell'incontro avuto con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Bruxelles. "Siamo disposti a intraprendere tutte le riforme e a lavorare per aumentare le capacità di nicchia delle nostre istituzioni di sicurezza, in modo da poter fornire il nostro contributo agli sforzi della Nato ogni volta e ovunque siano necessari. Il Kosovo non si allontanerà mai dal suo percorso euroatlantico. In nessun caso", ha dichiarato. "La Nato e il Kosovo saranno legati per sempre. La Nato è parte dei successi del Kosovo e noi siamo un esempio della bussola morale e delle azioni giuste dell'Alleanza Atlantica", ha aggiunto. "Come ci ricorda la guerra in Ucraina, la pace e la sicurezza a lungo termine possono essere raggiunte se vince la democrazia, se prevale lo stato di diritto e se c'è rispetto reciproco. Il Kosovo rimane impegnato a rispettare questi principi e tende la mano di cooperazione a tutti i suoi alleati e a tutti i suoi vicini. Abbiamo bisogno della Nato come garante della pace, deterrente delle influenze maligne e difensore della democrazia. Siamo pronti a fare la nostra parte", ha concluso la presidente del Kosovo. (Beb)