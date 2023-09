Serbia-Kosovo: Lajcak incontra rappresentanti governo tedesco e inviato speciale britannico Peach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha reso noto di aver incontrato i rappresentanti del governo tedesco e del ministero degli Esteri di Berlino, nonché l'inviato speciale del Regno Unito per i Balcani occidentali, Stuart Peach, in vista della prossima tappa di dialogo ad alto livello, prevista a Bruxelles il 14 settembre. Lajcak ha spiegato su X (ex Twitter) di aver avuto "importanti colloqui sullo stato del dialogo e sulla strada da seguire per progredire”. “Siamo grati per il forte sostegno della Germania", ha aggiunto l’inviato speciale dell’Ue. (Seb)