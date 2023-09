Kosovo: arrestato ex agente di polizia del nord a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex agente di etnia serba della polizia del Kosovo è stato arrestato oggi a Leposavic. Il vicedirettore della polizia del Kosovo responsabile per l’area nord, Veton Elshani, ha confermato l'arresto e ha affermato che il sospettato è ricercato dal 2021. L’ex agente è sospettato di aver accettato tangenti e di aver commesso il reato di abuso d’ufficio. "Le accuse sono state presentate nel 2020, ma la polizia lo sta cercando dal 2021, in seguito ad un'ordinanza del tribunale di Mitrovica", ha detto Elshani secondo quanto riferisce la stampa kosovara.(Alt)