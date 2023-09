Serbia-Kosovo: Petkovic, dialogo dipende soprattutto da formazione Unione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corso del dialogo tra Belgrado e Pristina dipende soprattutto dalla formazione dell’Unione dei comuni serbi (Zso), secondo le modalità concordate a Bruxelles. Lo ha dichiarato oggi il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, citato dall’agenzia di stampa “Tanjug”. “Kurti cerca in tutti i modi di evitare anche solo di menzionare gli obblighi sull’Unione dei comuni serbi, per questo Belgrado glielo ricorderà sempre e insisterà per la loro formazione, affinché la comunità serba in Kosovo possa vedere rispettati i suoi diritti collettivi”, ha affermato Petkovic. (Seb)