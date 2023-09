© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte agli Stati Generali della Cultura organizzati dal SOLE24ORE.Castello sforzesco, Sala viscontea (ore 9:30)L'assessora ai Servizi civici Gaia Romani è presente alla cerimonia di sepoltura del corpicino rinvenuto il 28 aprile scorso in un cassonetto di raccolta vestiario in via Botticelli, zona Città Studi.Campo bambini del Cimitero di Bruzzano (ore 10)La vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé intervengono alla conferenza stampa di presentazione della decima edizione della PittaRosso Pink Parade che si terrà a Milano il prossimo 8 ottobre.Palazzo Marino, sala stampa “Franco Brigida”, Piazza Scala, 2 (ore 11)L'assessora allo Sport e Politiche Giovanili Martina Riva prende parte alla presentazione di "Wilding", lezioni di autodifesa istintiva e psicofisica organizzate dai City Angels.Intervengono il presidente dei City Angels Mario Furlan, il presidente del Municipio 1 Mattia Abdu e l'inviata di Striscia la notizia Rajae Bezzaz.Giardini di Porta Venezia, nei pressi della statua di Indro Montanelli (ore 12)REGIONEL'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e il presidente della Camera di Commercio di Milano, Lodi e Monza e Brianza, Carlo Sangalli, premiano le nuove "Attività storiche" di Milano e provincia riconosciute quest'anno da Regione Lombardia. Sono presenti anche l'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, e diversi esponenti delle associazioni di categoria.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia (ore 9:30)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, incontra i sindaci delle province di Varese e Como per la presentazione del fondo sociale regionale anno 2023, quota straordinaria "spese per i minori in comunità", in favore dei comuni fino a tremila abitanti.I giornalisti possono partecipare in presenza a Varese e in videocollegamento dall'UTR di Como (via Luigi Einaudi, 1). UTR Varese, viale Belforte, 22 (ore 10:30)A seguire è in programma la visita alla "Casa della nutrice" in piazza Biroldi, angolo via Filippo del Ponte, a Varese (ore 12:30)L'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi compie visite istituzionali in provincia di Brescia. Questo il programma della giornata: presso Comunità Montana Sebino Bresciano incontro con Gal Sebino Valle Camonica, via Roma, 41 - Sale Marasino/BS (ore 11)L'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, sottoscrive l'accordo per la sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie dei Comuni di Lecco e provincia. A siglare l'atto anche la Prefettura e Trenord.Auditorium Camera di Commercio, via Tonale 28, Lecco (ore 11:30)L'assessore alla Moda, Turismo e Marketing territoriale, Barbara Mazzali, incontra i rappresentanti dell'Associazione Barche in Legno (A.B.I.L.) di Lecco.Palazzo Lombardia, ingresso NP, via Restelli (ore 12)Il presidente Attilio Fontana interviene alla presentazione nuovo palazzetto dello sport e partita amichevole del Basket VaresePalazzetto “Lino Oldrini” in Piazza Gramsci, Varese (ore 20:30VARIE"Sanità e costituzione. La salute è ancora un diritto universale?". Intervengono: Maria Cecilia Guerra, Deputato PD; Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna; Pierfrancesco Majorino, Capogruppo PD in Regione Lombardia; Monica Vangi, Segretaria CGIL LombardiaDiretta streaming sul canale youtube dello Spi Cgil Lombardia, (ore 9:30)Il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini interviene in video collegamento alla prima tappa inaugurale, dedicata alle regioni del Nord Ovest e del Nord Est, dell’iniziativa “La Logistica al servizio delle imprese del Paese. Multimodalità, priorità strategiche, investimenti, modal shift” promossa e realizzata da Polo Logistica FS e UniontrasportiPalazzo Turati, via Meravigli, 7 (ore 10)Conferenza Stampa di presentazione della nuova stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Oscar. Intervengono i tre direttori artistici: Giacomo Poretti; Gabriele Allevi; Luca Doninelli.Teatro Oscar, Via Lattanzio, 58/A (ore 11)(Rem)