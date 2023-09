Migranti: Salvini, immagini da Lampedusa dicono che Europa non difende confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Le immagini che arrivano oggi da Lampedusa con il record di sbarchi di migranti "dicono che l'Europa che non fa nulla per difendere i confini e la sicurezza del nostro Paese e questa non può essere l'Europa dei prossimi anni. Mi rifiuto di pensare a un'Europa socialista che si preoccupa di riempirci di auto elettriche ma non fa nulla per la sicurezza". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del congresso della Lega del Lazio in corso all'hotel Ergife di Roma.(Rer)