Brasile: Paese investe 60 per cento meno dei paesi Ocse per Istruzione

- Il Brasile investe nell'istruzione circa il 60 per cento in meno rispetto alla media dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Lo riferisce un rapporto pubblicato dall'Ocse in cui sono riuniti i dati sull'istruzione dei paesi che compongono il gruppo e paesi partner, come il Brasile. Secondo lo studio, mentre il Brasile nel 2020 ha investito 4.306 dollari per studente delle scuole dell'obbligo e superiori, i paesi Ocse hanno investito, in media, 11.560 dollari. La differenza nell'investimento ammonta a poco più del 60 per cento. (segue) (Brb)