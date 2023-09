Brasile: Paese investe 60 per cento meno dei paesi Ocse per Istruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in Brasile nell'istruzione sono diminuiti tra il 2019 e il 2020 del 10,5 per cento. Mentre, in media, nei paesi Ocse la spesa pubblica totale per l'istruzione è cresciuta del 2,1 per cento tra il 2019 e il 2020. Secondo l'analisi dell'Ocse, ciò potrebbe essere dovuto alla pandemia di Covid-19. "Un finanziamento adeguato è una precondizione per fornire un'istruzione di alta qualità", afferma il rapporto. Per legge, secondo il Piano nazionale educativo (Pne), il Brasile dovrà investire almeno il 10 per cento del pil nell'istruzione entro il 2024. Secondo l'ultimo rapporto di monitoraggio della legge, realizzato dall'Istituto nazionale di studi e ricerche educative (Inep), nel 2022, gli investimenti brasiliani nell'istruzione hanno raggiunto il 5,5 per cento del Pil. (Brb)