Cultura: presentato a Roma il libro "Il segreto del tenente Giardina" di Giovanni Grasso

- Un romanzo sulla ricerca della verità riguardo la morte di un soldato durante la tragedia della Grande Guerra. Un libro in cui si intrecciano personaggi antichi e moderni, verità storica e finzione letteraria, vicende familiari e memoria nazionale. Questo pomeriggio è stato presentato al ministero della Cultura "Il segreto del tenente Giardina", il nuovo romanzo del consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica, Giovanni Grasso. Protagonisti della vicenda Luce e Marco. Luce Di Giovanni è una giovane donna decisa, intraprendente, architetta in un importante studio di Parigi, che si è fatta da sé dopo un'infanzia travagliata. Marco Grillo è un giornalista solitario, che vive a Roma, circondato e ossessionato dai ricordi di famiglia. I due saranno destinati a incontrarsi per una richiesta fatta dalla nonna di Luce sul punto di morte: scoprire il luogo di sepoltura di suo padre, il fante Antonio Crespi, dato per morto nel 1916 sulle Dolomiti durante i combattimenti contro gli austriaci. L'unico indizio è una lettera del tenente Gaetano Giardina, comandante di compagnia di Crespi, di cui Grillo è l'unico discendente in vita, che ne annuncia alla famiglia la morte "da eroe". Da qui un viaggio in Sicilia, nell'antica casa dei Grillo, per fare luce sulla morte del bisnonno di Luce, e dove anche Marco scoprirà la verità sulla morte del padre. "È un bellissimo libro, innanzitutto perché è concentrato sul valore della memoria. Noi dobbiamo avere memoria di tutti quei fatti che hanno contribuito a fare nascere l'identità nazionale", ha commentato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "E poi - ha aggiunto - è un libro giocato bene su due piani. Un piano della modernità, su cui si muovono i principali personaggi, e un rinvio alla grande vicenda della Grande Guerra. Una vicenda tragica, ma che ha inciso profondamente sulla costruzione della nazione. Pensiamo ai rapporti socio economici che cambiano dopo la prima guerra mondiale. Quindi un libro che merita di essere letto perché pone al centro soprattutto i sentimenti, l'umanità, la condanna della guerra, il valore della pace e il rispetto per le persone", ha concluso Sangiuliano. (segue) (Rin)