Cultura: presentato a Roma il libro "Il segreto del tenente Giardina" di Giovanni Grasso (2)

- "Il tema unificante del romanzo è quello della memoria, della ricomposizione", ha spiegato il consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, Giovanni Grasso. "C'è una ricerca di memoria su un caduto della prima guerra mondiale effettuato dalla pronipote. Quindi si svolge su due piani, contemporaneo e antico. Ma c'è anche la ricerca di storie familiari, che servono a chiarire e a crescere. L'idea di un passato che se non viene conosciuto non genera possibilità di vita per il presente e per il futuro". "La memoria della Grande Guerra - ha sottolineato l'autore del libro - è sempre stata filtrata prima con le lenti del mito della vittoria che il fascismo ha sfruttato per fini politici. Poi nel secondo dopoguerra è stata un po' accantonata perché c'era da ricordare i morti della seconda guerra mondiale, più vicini e più freschi. Poi sono arrivati gli anni della contestazione, in cui si è diffuso lo spirito antimilitarista, l'idea di un sacrificio inutile. La storiografia più recente, penso ai lavori di Mario Isnenghi, vuole salvaguardare l'aspetto del sacrificio dei soldati semplici, giovani che sono morti con un'idea di patria, che magari non era quella degli intellettuali o quella degli alti comandi, ma che comunque hanno compiuto un sacrificio nella vita, nella mutilazioni in nome di un ideale. E per questo dobbiamo inchinarci di fronte a questi morti con grande rispetto", ha concluso Grasso. (Rin)