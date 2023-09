Imprese: Maire, emissione prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability-Linked

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability-Linked, a tasso fisso, unrated per un controvalore compreso tra un minimo di 120 milioni di euro e un massimo di 200 milioni di euro (il "Prestito Obbligazionario"). Per Maire si tratta della seconda emissione di un prestito obbligazionario dopo quella di un bond per complessivi 165 milioni di euro nel 2018, collocato con successo presso primari investitori istituzionali italiani ed europei nonché sul mercato retail italiano. Il Prestito Obbligazionario, con un taglio minimo unitario pari ad 1.000,00 di euro e un prezzo di emissione pari al 100 per cento del valore nominale, avrà durata di 5 anni e prevederà la facoltà di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno. Il tasso di interesse, la cui determinazione avverrà nell'imminenza dell'avvio dell'operazione, sarà fisso e non inferiore al 6 per cento su base annua, riconosciuto con periodicità semestrale. La Società continua a integrare i suoi obiettivi di Sostenibilità nella propria gestione finanziaria, come già avvenuto nel 2019 con l'Esg-linked Schuldschein Loan. Il Prestito Obbligazionario terrà infatti conto del Sustainability-Linked Financing Framework approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione. Il Framework, redatto in linea con i Sustainability-Linked Bond Principles e i Sustainability-Linked Loan Principles, è stato certificato da Sustainalitycs in qualità di Second-Party Opinion Provider, ed è disponibile insieme alla certificazione sul sito internet della Società (www.mairetecnimont.com), nella sezione "Investitori" – "Investitori e Sostenibilità". (segue) (Com)