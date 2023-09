Imprese: Maire, emissione prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability-Linked (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione rafforza ulteriormente l'impegno di Maire nella transizione energetica come già rappresentato dal piano strategico 2023-2032. Infatti, il Prestito Obbligazionario prevederà l'incremento del tasso di interesse in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di decarbonizzazione. In particolare, Maire si impegna a: ridurre del 35 per cento le proprie emissioni dirette e indirette di CO2 (c.d. Scope 1 e Scope 2) rispetto al livello del 2018; ridurre del 9 per cento le emissioni di CO2 dei propri fornitori, in particolare tramite la c.d. intensità emissiva di Scope 3 relativa ai beni e servizi a contenuto tecnologico acquistati, misurata come tonnellate di CO2 in rapporto al valore aggiunto, rispetto al livello del 2022. Questi target, in linea con il piano di decarbonizzazione previsto nella strategia di sostenibilità del Gruppo Maire (carbon neutrality Scope 1 e 2 al 2030 e Scope 3 al 2050), contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite Sdg 7 e Sdg 9. L'incremento del tasso di interesse sarà pari allo 0,25 per cento per ciascun target eventualmente non raggiunto (i.e. incremento massimo dello 0,50 per cento) dall'anno successivo a quello di rilevazione, fissato per l'esercizio 2025. Il raggiungimento dei target sarà verificato da parte di una società di revisione a tal fine incaricata. (segue) (Com)