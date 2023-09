Imprese: Maire, emissione prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability-Linked (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della gestione finanziaria del Gruppo ed in vista delle scadenze previste nel 2024, è intenzione di Maire utilizzare i proventi netti dell'offerta per rifinanziare parte dell'indebitamento esistente; in particolare, ricorrendone i presupposti e le condizioni, verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società la proposta di procedere entro il 31 dicembre 2023 al rimborso del prestito obbligazionario non convertibile di complessivi 165 milioni di euro, in scadenza ad aprile 2024. Oltre a quanto sopra, i proventi eventualmente eccedenti potranno essere utilizzati, altresì, per finalità aziendali generali. Il Prestito Obbligazionario prevederà inoltre un covenant di tipo incurrence il cui mancato rispetto comporterebbe restrizioni all'indebitamento ed eventi di default in linea con l'indebitamento di medio-lungo termine in essere del Gruppo. Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del Prestito Obbligazionario verrà avviata nel corso del mese di settembre 2023 e potrà concludersi nel corso del mese di ottobre 2023. Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco Bpm, Equita Sim S.p.A. e Pkf Attest Capital Markets SV. S.A. agiranno in qualità di joint bookrunner; Equita Sim S.p.A. avrà anche il ruolo di placement agent. (Com)