Migranti: “Die Welt”, la Germania ferma l'accoglienza dei profughi dall'Italia

- La Germania ha fermato l'accoglienza dei migranti dall'Italia nell'ambito del Meccanismo volontario di solidarietà tra gli Stati membri dell'Ue per la gestione dei flussi di profughi. È quanto il quotidiano “Die Welt” riferisce di aver appreso da fonti nel ministero dell'Interno tedesco, secondo cui le procedure di selezione dei richiedenti asilo in arrivo in Germania dall'Italia sono state interrotte. La decisione è stata comunicata a Roma. Interpellato da “Die Welt”, il dicastero ha infatti comunicato che, “in un contesto di elevata pressione migratoria verso la Germania” e di “sospensione” dei trasferimenti di profughi in attuazione del Regolamento di Dublino, “l'Italia è stata informata alla fine di agosto” dell'arresto e rinvio “fino a nuovo ordine” delle procedure di selezione dei migranti da accogliere nel territorio tedesco. La decisione non si applica tuttavia ai profughi dall'Italia già accettati. Secondo “Die Welt”, si tratta di una reazione del governo federale al blocco che l'esecutivo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta ponendo “da nove mesi” ai trasferimenti in applicazione del Regolamento di Dublino. L'Italia si rifiuta, infatti, di riprendere i migranti giunti sul proprio territorio come primo Paese di arrivo e poi passati in Germania. In una lettera del governo di Roma agli altri Stati membri dell’Ue, datata 5 dicembre 2022 e a disposizione del quotidiano tedesco, si legge che “per motivi tecnici emersi improvvisamente e legati alla mancanza di capacità di accoglienza", i trasferimenti verso l’Italia "saranno temporaneamente cancellati a partire da domani”. Tuttavia, questo “temporaneamente dura ancora oggi”, come evidenzia “Die Welt”. (Geb)