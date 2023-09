© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà domani, alle ore 12, il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic. Nel pomeriggio, alle ore 18, Meloni registrerà i programmi di approfondimento condotti da Bruno Vespa su Rai 1 “Cinque minuti”, in onda alle 20:30, e “Porta a Porta”, in onda in seconda serata. Lo comunica palazzo Chigi. (Rin)