Milano: Squeri (Confcommercio) a Nova, chiusura dehor a mezzanotte provvedimento sbagliato, non centra la questione

- Un provvedimento "assolutamente sbagliato, i problemi arrivano da altre situazioni". Lo ha detto a Nova Carlo Squeri, segretario Epam (Ass. pubblici esercizi Confcommercio Milano), commentando l'ipotesi avanzata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di chiudere i dehor dei locali a mezzanotte in alcune zone critiche, come via Lecco in zona Porta Venezia. "In linea generale - sottolinea Squeri - il dehor è uno strumento per governare la movida nella maniera corretta, e quindi di certo non si risolvono i problemi chiudendo i dehor a mezzanotte. Non è che poi la gente va a letto. Basta farsi un giro di notte per capire che i fenomeni peggiori succedono a locali chiusi, sia in termini di confusione sia di sicurezza. Per noi è una misura che non centra la questione". Squeri ricorda poi la situazione particolare da cui scaturisce il proliferare dei dehor: "La percezione che hanno i residenti sui dehor è fuorviata dal fatto che siamo in una proroga del regime Covid sull'occupazione suolo: una riflessione sui dehor si potrà fare nel momento in cui ci sarà una situazione stabilizzata l'anno prossimo. Adesso ci sono ancora le proroghe governative che consentono quello che è stato fatto durante la pandemia di rimanere a terra fino a fine anno, poi tante di queste occupazioni spariranno". La controprova che i plateatici non sono la causa degli oggettivi problemi in certe zone l'ultima causa sono i plateatici, conclude Squeri sono casi come Piazza Leonardo e Piazzale Archinto. "In Piazza Leonardo non ci sono locali ed è un disastro tutta la notte, in piazzale Archinto, dove c'è un locale con cinque tavolini fuori, c'è confusione tutta notte perché si portano da bere da casa o lo comprano ai minimarket o dai venditori abusivi, si portano le casse bluetooth e si ascoltano la musica a tutto volume. E non è che a mezzanotte vanno a casa". (Rem)