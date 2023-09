Romania: in costruzione due rifugi antiaerei al confine ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha iniziato a costruire due rifugi antiaerei per i cittadini residenti al confine con l’Ucraina, dopo il ritrovamento durante la scorsa settimana di frammenti di droni riconducibili a quelli utilizzati dall’esercito russo. Lo riporta l’emittente televisiva “Digi24”, riprendendo quanto comunicato dal ministero della Difesa di Bucarest. L’obiettivo, in particolare, è quello di assicurare la protezione della popolazione nel villaggio di Plauru, in provincia di Ceatalchioi, nel dipartimento di Tulcea. Come rendo noto l’emittente televisiva romena, camion dell’esercito stanno trasportando elementi edili prefabbricati che, secondo alcune fonti militari, verrebbero utilizzati proprio per la costruzione dei rifugi antiaerei. “I lavori saranno eseguiti da un distaccamento composto da circa 50 soldati, con 20 mezzi tecnici”, ha riferito il ministero della Difesa, precisando che i due rifugi saranno consegnati alle autorità locali del comune di Ceatalchioi.(Rob)