Spagna: Feijoo, il Paese non resterà in silenzio di fronte a immoralità governo

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha criticato duramente il governo uscente per aver "insultato" l'ex presidente popolare, Jose Maria Aznar, per le sue critiche a una possibile legge di amnistia. A questo proposito, il capo dei popolari ha avvertito che la Spagna "non rimarrà in silenzio di fronte alla sua immoralità". Oggi, nel suo discorso al Faes Campus, Aznar ha invitato a "reagire con tutta la determinazione" per impedire al governo di Pedro Sanchez di "consumare" un accordo con l'ex presidente catalano, Carles Puigdemont, che comporterebbe una legge di amnistia e che sarebbe un "progetto di dissoluzione nazionale". Poco dopo, in risposta a queste dichiarazioni, la portavoce del governo, Isabel Rodriguez, ha accusato Aznar di comportamento "golpista" e ha preteso che Feijoo gli chiedesse una "correzione immediata" delle sue frasi. Il leader popolare si è schierato in difesa di Aznar e ha assicurato che "lo stesso governo che prima di perdere le elezioni ha bollato l'amnistia come inammissibile, ora la negozia con gli indipendentisti". (Spm)