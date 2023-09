Violenza donne: Nordio su Pm Brescia, "posizione inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Premesso che si tratta di una requisitoria del pubblico ministero e non di una sentenza del giudice, certo è una posizione assolutamente inaccettabile. Nel nostro sistema la legge è uguale per tutti, l’ignoranza della legge non scusa”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a “Zapping” su Rai Radio 1, commentando la richiesta di assoluzione per motivi culturali per un uomo del Bangladesh che maltrattava la moglie. “Chi entra in Italia sa che deve conformarsi al diritto penale italiano”, ha aggiunto.(Rin)