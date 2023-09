Ucraina: Wojciechowski, domani proposta sostegno export alimentare da Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Ue all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, presenterà una proposta per il sostegno finanziario all'Ucraina per compensare i costi aggiuntivi dell'importazione del grano attraverso l'Ue. Lo ha detto lo stesso commissario europeo nel corso di una discussione sulle esportazioni agricole da Kiev nella sessione plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. Nello stesso intervento, Wojciechowski ha ribadito il supporto al rinnovo delle misure restrittive sull'esportazione di prodotti agricoli dall'Ucraina verso i cinque Paesi Ue confinanti (Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia). Misure che scadranno, salvo rinnovo, il prossimo venerdì. "Negli ultimi 15 mesi, da maggio 2022 a luglio 2023 - ha dichiarato il commissario all'eurocamera di Strasburgo - l'Ucraina ha esportato attraverso le sole corsie di solidarietà, 2,9 milioni di tonnellate di merci al mese". Dopo l'introduzione di queste misure preventive, quindi nei mesi di maggio, giugno e luglio scorso, ha detto Wojciechowski, "il volume delle esportazioni è stato 9,6 milioni di tonnellate, il che significa 3,2 milioni di tonnellate al mese". Queste misure preventive, ha poi aggiunto il commissario europeo, "sono state efficaci, efficienti e di sostegno per la stabilizzazione del mercato nei cinque Stati membri in prima linea, nonché nel sostegno all'aumento di esportazione ucraina attraverso le corsie di solidarietà". (segue) (Beb)