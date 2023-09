Ucraina: Wojciechowski, domani proposta sostegno export alimentare da Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi numeri, ha poi dichiarato Wojciechowski, "sono il principale argomento a favore della proroga di queste misure preventive", rivendicando la sua posizione a favore del loro rinnovo. "Il problema è che il transito, ad esempio attraverso la Polonia, non è problematico per la questione delle infrastrutture, ma per la questione dei costi. Perché questa non è la strada più breve", ha aggiunto poi nel suo intervento il commissario Ue. "Per questo motivo, ho presentato la proposta, che sarà discussa domani, sulla piattaforma di coordinamento necessaria per sostenere finanziariamente questi costi aggiuntivi di transito" attraverso le corsie di solidarietà, ha detto Wojciechowski. Secondo il calcolo fornito da Kiev all'Ue, ha poi spiegato il commissario europeo, questo richiederebbe "un importo tra i 20 e i 40 Euro per tonnellata, per sostenere il transito e compensare il costo aggiuntivo di transito". "Sarebbe molto importante per la diversificazione di questa direzione di transito, perché ora la strada principale è la Romania. Ma c'è anche la possibilità di utilizzare i porti baltici o i porti dell'Adriatico, anche se richiede ulteriori costi finanziari", ha concluso Wojciechowski. (Beb)